جماهير كفر الشيخ تدعم الأهلي أمام الترجي باستاد القاهرة.. صانع الأمجاد

حرص المئات من جماهير ومشجعي النادي الأهلي من أبناء محافظة كفر الشيخ، على التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي تُقام في الثامنة من مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

تيشرتات وأعلام الأهلي

وتجمع عدد من جماهير ومشجعي النادي الأهلي بكفر الشيخ في مراكز ومدن المحافظة «بيلا، والحامول، وبلطيم، ودسوق»، مرتدين قمصان الفريق الأحمر، ورافعين أعلام الأهلي، وسط استخدام الدفوف لمؤازرة فريقهم في مباراته المرتقبة والحاسمة اليوم أمام الترجي التونسي في النهائي الإفريقي.

وردد مشجعو الأهلي بكفر الشيخ عدداً من الأغاني التي تُعبر عن الانتماء للفريق الأحمر، ومنها: «أنا الأهلي، والأهلي صانع الأمجاد، والأهلي البطل».

ويستعد فريق الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي التونسي والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، في تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه، إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة برصيد 11 لقباً، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.