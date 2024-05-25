محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ملتقى إعداد الكوادر القيادية النسائية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات ملتقى إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، الذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وضمن خطة تنمية قطاع الأعمال لتنمية مهارات الكوادر البشرية، ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات، بالتعاون مع مركز تدريب محافظة القاهرة

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والدكتورة رانيا حسين راعي المؤتمر ورئيس جهاز تشغيل شباب الخرجين بمحافظة القاهرة، والدكتور هيام علام مدير إدارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد السيد الشريف مقرر المؤتمر، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور عمرو شحاتة، منسق المؤتمر.

الدور الرائد لسيدات بورسعيد

أشاد محافظ بورسعيد بمستوى المتدربات من القيادات النسائية داخل محافظة بورسعيد، مُعربا عن فخره بالدور الرائد لسيدات محافظة بورسعيد، اللاتي تقلدن مناصب متميزة وساهمن في التنمية التي تشهدها بورسعيد خلال الآونة السابقة، مُقدما الشكر والتقدير للقائمين على الدورات التدريبية، كما ثمن جهود التعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تم عرض عدة محاضرات، ألقاها مجموعة مُتميزة من القيادات النسائية بمحافظة بورسعيد، وهن الدكتورة ريم القطان محلل استراتيجي، وألقت محاضرة حول المرأة القيادية في مجتمع الأعمال والسياسة، ومهندسة أمل الألفي مدير وحدة تطوير العشوائيات، والدكتورة أميرة هريدي استشاري تأهيل نفسي وعلاج إدمان، والدكتورة هالة السيد موجه تربية فنية.

الكوادر القيادية النسائية عبر زوم

جدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ دورة تدريبية بعنوان إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد عبر تقنية الـ«zoom»، وتدريب 150 سيدة من الكوادر الشبابية، بمحافظة بورسعيد على مدار شهر كامل على أهم أساسيات القيادة ومفهومها في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المجموعة حاليا، مع تنفيذ دورة عن متطلبات القيادة النسائية النموذجية في عصر التحول الرقمي لـ100 سيدة بالديوان العام اليوم، وفي نهاية اللقاء، جرى توزيع شهادات الدورات التدريبية السابقة على المتدربات.