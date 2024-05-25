قال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المُتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، على متنها 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و957 شاحنة و535 سيارة، وشملت حركة الواردات 68500 طن بضائع، و407 شاحنات، و520 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و550 شاحنة و15 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني إلى ميناء سفاجا

وأوضح المركز الإعلامي، أن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينتين «أمل وسينا»، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة «وادي الكرنك»، على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3740 طنا، و405 شاحنات من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر، لأربع سفن وهي «2 آيلة، وكوين نفرتيتي، وبريدج، ووأور».

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «النوي إكسبريس» مُتجهة إلى جدة، بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينة درة جدة على متنها 460 سيارة بوزن 920 طنا قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا.