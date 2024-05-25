رئيس المعاهد الأزهرية يشارك في لقاء «المكتبات الوطنية البيت الثاني للأسرة المصرية»

شارك الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نائبا عن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في حضور اللقاء التشاوري الأول لتبادل الخبرات تحت شعار «المكتبات الوطنية البيت الثاني للأسرة المصرية».

مكتبة الإسكندرية

جاء ذلك بدعوة من نجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية.

تجارب المؤسسات التنويرية

تضمن اللقاء، مجموعة من العروض التوضيحية لعرض دور الشركاء في صناعة المرحلة، وكيفية جعل اللقاء منعطفًا يؤدي إلي الإنجاز الواقعي، وحوار الشركاء حول جودة التخطيط لمرحلة الانطلاقة، من خلال مناقشة محاور الخطة التنفيذية المقترحة والخاصة بكون المكتبات الوطنية البيت الثاني للأسرة المصرية.

وعرض نماذج واقعية ملهمة، من إنجازات وتجارب المؤسسات التنويرية المشاركة والفائزة في المشروع، ومداخلات عملية من أجل تطويع الخط، لتناسب واقع المكتبة المصرية وتنوعها، والرؤية الإعلامية المساهمة، إضافة إلى مناقشة التوصيات وضمانات الاستدامة.