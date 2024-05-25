وزير الزراعة: نستهدف التوسع في المحاصيل عالية الإنتاج قليلة الاستهلاك من المياه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّنا بحاجه إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية قليلة الاحتياج للمياه التي تتحمل الظروف البيئية، مثل زراعة التين الشوكي، الذي أجرينا دراسة عليه، بالتنسيق مع جهاز المشروعات ومستقبل مصر.

وتابع «القصير»، خلال كلمته في مؤتمر حضره الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، نقلتها «إكسترا نيوز»: «التين الشوكي نبات صحراوي لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للري وإنتاجيته عالية، ويظل لفترات طويلة بدون ماء، واستخداماته متعددة، من إنتاج أعلاف، أو الدخول في صناعة المستحضرات الطبية والطعام، وكل ما يحتاجه التوسع في الصناعات التكميلية، لتحقيق فائض في الإنتاج، كما يمكن زراعته في مساحات الأراضي الهامشية، وبالتالي مزيد من تعظيم العائد بالنسبة للمساحة».