«كانت تقتلني ضحك».. تعليق مفاجئ من فجر السعيد على خسارة شيماء سيف لوزنها

علقت الإعلامية فجر السعيد على إجراء الفنانة شيماء سيف لعملية تكميم المعدة بعدما حسبما أعلنت في الساعات الماضية عن خسارتها 50 كيلو من وزنها، وأنها كانت تمر بوعكة صحية واضطرت إلى اللجوء لإجراء العملية.

تعليق فجر السعيد على خسارة شيماء سيف لوزنها

ونشرت الإعلامية فجر السعيد صورة عن أول ظهور لـ شيماء سيف بعد خسارتها لوزنها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «شيماء سيف ضعفت.. كانت تقتلني ضحك الآن تكسر خاطري».

وتتمتع الفنانة شيماء سيف بحس فكاهي وشعبية جماهيرية كبيرة، وشاركت بأكثر من عمل فني كوميدي وكان آخرها مسلسل الكبير أوي 8 مع الفنان أحمد مكي، والذي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا، وتم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، بالإضافة لمشاركتها في بطولة مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.