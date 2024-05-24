شيماء سيف تخضع لعملية تكميم معدة: خسيت 50 كيلو

كشفت الفنانة شيماء سيف عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الفترة الماضية، بعدما شعرت بإعياء شديد في ركبتيها وكانت لا تستطيع الركوع وتواجه مشكلة كبيرة أثناء الحركة وصعود السلم، وأمرها طبيبها على الفور بإجراء عملية جراجية في الركبة لتغيير المفاصل، وهو ما جعلها تنزعج وتشعر أنها في أزمة كبيرة.

خسرت 50 كيلو من وزنها

وتابعت الفنانة شيماء سيف في تصريحات تلفزيوينة، أن الفنانة يسرا نصحتها بعدم الخوف واستشارة طبيب آخر، وهو ما فعلته وطلب منها ضرورة انقاص وزنها لأنه أثر بشكل سلبي على صحتها وأن ركبيتها لم تعد تتحمل هذا الوزن الزائد، فضلا عن تشجيع الفنانة مي كساب لها بعد تجربتها الناجحة مع انقاص الوزن، مشيرة إلى أنها بالفعل خضعت لعملية تكميم بالمعدة ونتج عنها خسارة 50 كيلو من وزنها.

وأضافت، أنها كانت لها قناعات مختلفة في الطعام واشتهرت بفيديوهاتها في الدفاع عن الطعام وحبه بجميع أصنافه وأشكاله، ولكن بعدما تعرض الأمر لصحتها تراجعت، مشددة على أنها تشعر بالرضا حاليًا عن وزنها، وتحب نفسها في جميع أحوالها.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مشاركتها في مسلسل الكبير أوي 8 مع الفنان أحمد مكي في الموسم الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وحقق ردود أفعال إيجابية.