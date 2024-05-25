الرئيس السيسي يوجه بتنظيم رحلات للإعلام والشباب لرؤية مشروعات التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى القائمين على مشروعات التنمية في جنوب الوادي، وكل أجهزة الدولة المختلفة، متابعا: «كان ممكن نطلع المشوار.. التفاصيل كتير والتكلفة هتكون كتير.. ممكن نعمل رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعة، يطلع يشوف الكلام ده على الأرض».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي: «مرة ثانية بأشكر كل الجهات والقائمين على المشروع، وبنقول لهم من فضلكم نستمر بمعدلات أكثر من كده.. كل فدان يدخل الخدمة يوفر إنتاج أكثر لصالحنا.. وبالتالي نصل إلى الحد الأقصى اللى ممكن الدولة توفره، فيما أتاحه الله سبحانه وتعالى لينا».