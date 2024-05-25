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الرئيس السيسي: مصر زادت 25 مليون نسمة منذ 2011

كتب:

محمد عزالدين
05:57 م | السبت 25 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت زيادة سكانية منذ عام 2011 وحتى الآن تصل إلى 25 مليون نسمة، متسائلا: «يا ترى الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية؟».

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة بجنوب الوادي عن جهود الدولة في مجال الزراعة وكيفية تحقيق الاستفادة الكبرى من الإنتاجية قائلا: «وإحنا بنتكلم عن استصلاح 4 ملايين فدان، لازم نراعي طبيعة الأرض والمياه، ويتم اختيار الزراعة المناسبة مثل الجوجوبا، في النهاية المشروعات لما تطلع الإنتاج وتاخد بذور الجوجوبا وقود حيوي في العالم وهتشغل ناس والعوائد مناسبة طب ما نعمل بقى».

 

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