صدمة في الترجي قبل ساعات من مباراة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن صدمة في الترجي قبيل مواجهة الأهلي بساعات، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد أمين بن حميدة يقترب من الغياب أمام الأهلي

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشروق التونسية، فإن محمد أمين بن حميدة لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، قد يغيب عن مباراة الفريق أمام نادي الأهلي الليلة، لعدم جاهزيته الكاملة فنيًا وبدنيًا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب حمادة العقربي في تونس.

وذكرت الصحيفة، أن ميجيل كاردزو المدير الفني لنادي الترجي، يخشى مشاركة محمد أمين بن حميدة خلال لقاء الأهلي، وذلك لعدم تفاقم إصابته، ومن ثمّ غيابه لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة.

ويحتاج النادي الأهلي، للانتصار على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة هدف نظيف، وذلك من أجل التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد التعادل السلبي ذهابا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادة العقربي في تونس.