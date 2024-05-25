تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب اليوم

ينطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد العوضي، في عرضه الثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في السباق الرمضاني الماضي.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب

وسيبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر شاشة قناة الحياة، وستعاد خلال اليوم التالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، من يوم السبت حتى الأربعاء.

ويشارك في مسلسل حق عرب، عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي وإبراهيم السمان وكارولين عزمي ودنيا المصري، وأحمد عبد الله ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.