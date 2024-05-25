«المصري للتأمين»: على الشركات تقديم منتجات التأمين الخاصة بتغيرات المناخ

يُشكل تغير المناخ تهديداً متزايداً للصحة العامة للإنسان، ما يُلقي بظلاله على قطاع تأمين الحياة والرعاية الصحية، حيث يظهر تأثير هذه التغيرات على زيادة معدلات الوفيات المبكرة نتيجة الأحداث المناخية المختلفة مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات والتي تؤدي إلى زيادة حالات الإصابات والوفيات، ما يُثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية ويُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية.

منتجات التأمين على الحياة

وأشارت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، إلى أن تأمين الحياة يعتبر إحدى ركائز تحقيق الاستقرار المالي للأفراد وقد شهد الطلب على منتجات التأمين على الحياة ارتفاعاً كبيراً منذ بداية عام 2020، خاصة خلال أزمة كوفيد 19، ما أوجب إعادة النظر في أهمية منتجات التأمين على الحياة وما توفره من تغطيات متميزة مثل تغطيات الأمراض المزمنة والعجز الكلى والجزئي، بالإضافة إلى وجود منتجات تأمين ادخارية تساعد على رفع مستوى المعيشة عند تحقق الخطر، والعمل على تقديم منتجات تأمينية متخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

تحديات تواجه شركات التأمين على الحياة

وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك عدة تحديات تواجه شركات التأمين على الحياة لمواجهة المخاطر المناخية، منها عدم اليقين عند تقييم المخاطر، حيث يصعب على شركات التأمين تقييم مخاطر تغير المناخ بدقة، وذلك بسبب نقص البيانات والنماذج العلمية المتقدمة لفهم التأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ على الصحة والوفيات، وقد تؤدي صعوبة تقييم المخاطر إلى اتخاذ قرارات تسعير خاطئة، ما قد يُؤدي إلى خسائر مالية للشركات.

ارتفاع تكاليف المطالبات

أيضًا من بين هذه التحديات، ارتفاع تكاليف المطالبات، فمن المتوقع أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات، إلى زيادة تكاليف المطالبات لشركات التأمين على الحياة، ما يؤدي إلى انخفاض ربحية الشركات وقد يُجبرها على رفع أقساط التأمين أو حتى الحد من تغطيتها.

التنبؤ بالمخاطر

وكذلك التنبؤ بالمخاطر، من بين أهم التحديات، فقد تؤدي تغيرات المناخ إلى تغير أنماط الوفيات والأمراض، ما قد يؤثر على قدرة شركات التأمين على التنبؤ بالمخاطر بشكل دقيق.

جذب العملاء والاحتفاظ بهم

وصعوبة جذب العملاء والاحتفاظ بهم أيضًا من بين هذه التحديات، ففقدان العملاء الحاليين وصعوبة جذب عملاء جدد نتيجة عدم الابتكار في تقديم منتجات تأمينية تتوافق مع التغييرات المناخية المتلاحقة، وكذلك إعادة تأمين المخاطر، حيث تواجه شركات التأمين على الحياة فى إعادة تأمين المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

تعزيز المرونة الصحية ضد تغير المناخ

وتلعب شركات التأمين على الحياة دوراً في تعزيز المرونة الصحية ضد تغير المناخ، حيث تعد صناعة التأمين شريكاً ومشاركاً رئيسياً في الجهود العالمية لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم وتتحمل شركات التأمين في جميع أنحاء العالم مسؤولية سد فجوة الحماية التأمينية.