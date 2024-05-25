لو هتتفرج على ماتش الأهلي والترجي في البيت.. أسرع طريقة لعمل الفشار بالكراميل

ينتظر عشاق المارد الأحمر، مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحتاج البعض إلى طقوس معينة للاستمتاع بالجلوس في المنزل ومنها وجود بعض التسالي وعلى رأسها الفشار بالنكهات المختلفة، وفيما يلي نستعرض أسرع طريقة لعمل الفشار بالكراميل في المنزل.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة طريقة عمل الفشار بالكراميل على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

ذرة فشار

كوب زبدة

كوب سكر بني

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة فانيليا

ثلث كوب شربات خفيف

خطوات التحضير

في البداية نوضع ذرة الفشار مع القليل من الماء أو الزبدة أو الزيت في حلة على النار.

يترك حتى يصبح الفشار جاهز.

يوضع السكر البني على النار ويترك حتى يذوب ويتكرمل.

نضيف الزبدة وتترك حتى تذوب وتتجانس مع السكر، مع إضافة رشة الملح

يضاف إليه شربات ويقلب حتى تمتزج المكونات.

يتم إضافة الفانيليا والبيكنج صودا ويقلبوا مرة أخرى.

نضيف الفشار الجاهز ويقلب مع الصوص.

يوضع الفشار بالصوص في صينية فرن عليها ورق زبدة.

يدخل الفرن حتى يتكرمل مع الصوص.

طريقة عمل الفشار

ربع كوب ماء

كوب سكر أبيض

6 أكواب من فشار بنكهة الزبدة

ملعقتان من الزبدة

خطوات طريقة عمل الفشار في المنزل

في البداية يتم خلط الماء مع السكر مع الزبدة في وعاء كبير.

نضع المكونات على النار.

نترك الوعاء على النار لمدة 4 دقائق.

نضع الفشار بنكهة الزبدة في إناء عميق.

يرفع خليط الزبدة والسك رمن على النار.

صبيه على الفشار، ويقلب جيدا فيه.

طريقة عمل الفشار بالماء

نصف كوب من الذرة المجفف.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

رشة ملح.

خطوات تحضير الفشار