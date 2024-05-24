لحظات مرعبة تحت الماء.. معلومات عن حوت عملاق هاجم مصور بشكل مفاجئ

ماذا تفعل إذا خرج أمامك فجأة حوت عملاق؟ هذا ما حدث بالفعل مع المصور الأمريكي كايسي كوبر، الذي كان يغوص في مكان يقع ما بين ساحل المكسيك والمحيط الهادئ، ويلتقط صورًا للأسماك المتنوعة التي من ضمنها أسماك «الماهي ماهي»، ليتفاجأ بظهور حوت برايد أمامه من الأعماق.

لقطة مرعبة في مواجهة حوت برايد

لحظة مرعبة مر بها كوبر عندما أصبح في مواجهة حوت برايد الذي كان يسبح بسرعة مهولة؛ ليقرر المصور بغريزته في البقاء أن يخرج سريعًا من الماء قبل أن يلحق الأذي به، وأثناء خروجه نجح في التقاط عدة صور للحوت ليوثق تلك اللحظة الجنونية، وفق تعبيره، مضيفًا: «شعرت بمزيج من ارتفاع هرمون الأدرينالين والإثارة التي لا يمكن وصفها حقا.. وأشعر بالامتنان والسعادة الشديدة لقدرتي على تصوير هذا العملاق البحري».

معلومات عن حوت برايد

نستعرض 7 معلومات عن حوت برايد العمل، وفقًا لما ذكره موقع «NOAA Fisheries»، كالتالي:

حوت برايد من الحيتان الكبيرة، وسمي على اسم يوهان برايد، وهو شخص نرويجي بنى أولى محطات صيد الحيتان في جنوب إفريقيا في أوائل القرن الـ20.

يعيش حوت برايد في المحيطات الدافئة والمعتدلة كالمحيط الهادي والأطلسي والهندي.

يبلغ الطول المتوسط لذكور حيتان بريدي حوالي 12 إلى 13 مترا، بينما تكون الإناث أكبر قليلاً بحوالي 13 إلى 14 مترا، وبوزن يصل إلى ما يتراوح من 13 إلى 15 طن لكلا الجنسين.

يغطي جسمه جلد لونه رمادي دخاني داكن من أعلى، أبيض من أسفل.