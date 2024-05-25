بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري للأهلي في مواجهة الترجي بنهائي إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الترجي التونسي، على النحو التالي:-

حراسة المرمى : مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - كريم فؤاد.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حكام مباراة الأهلي والترجي التونسي، وجاءت قائمة الحكام على النحو التالي: «الكونغولي جون جاك نادالا للميدان، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو VAR الجزائري لحلو بن براهم».