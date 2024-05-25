مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي: الاستاد ممتلئ بالسعة المحددة من الجماهير

أكد العميد محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي بالمجموعة الأفريقية، أن ستاد القاهرة الدولي ممتلئ بالجماهير، وفقا للسعة المحددة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

53 ألف مشجع من جماهير النادي الأهلي في الاستاد

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 53 ألف مشجع من جماهير النادي الأهلي في الاستاد، مقابل 1500 مشجع للنادي الترجي.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يتفقدون الآن أرضية المعلب، وتبادل التحية مع الجماهير المتواجدة في مدرجات الاستاد.

وأوضح مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي بالمجموعة الأفريقية، أن «غلق أبواب الاستاد سيكون في تمام الساعة 8 مساء، بالتزامن مع انطلاق المباراة، كما أنه لن يسمح بدخول أي مشجع بدون بطاقة ID، وتذكرة المباراة».

توافد الجماهير منذ الثانية ظهرا

ولفت «القاضي» إلى أن جماهير الأهلي بدأت تتوافد على الاستاد منذ الساعة الثانية ظهرا، كما أنه لم يجر رصد أي محاولات شغب أو خروج عن التعليمات المتبعة، وفق الإطار الذي جرى تحديده للجماهير.