منوفي قادم من إيطاليا لتشجيع الأهلي في نهائي أفريقيا.. «وراه لآخر الدنيا» (فيديو)

لم تٌبعده آلاف الأميال على مؤازرة ودعم فريق طفولته الذي طالما ذهب خلفه في جميع المناسبات والمحافل، لكن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي له مذاق خاص، إذ عزم المشجع المنوفي وشد الترحال للقدوم من إيطاليا لمشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة الدولي.

تشجيع منذ الطفولة

«بشجع الأهلي منذ الطفولة وهروح وراه لآخر الدنيا»، هذا حال لسان أشرف خليل 52 عاما، مقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، مٌضيفا أنه منذ أن علم بموعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور 60 ألف مشجع، لم يتردد إلى العودة من ميلانو بدولة إيطاليا لمٌشاهدة المباراة النهائية دعما للاعبين.

توقع فوز النادي الأهلي

وتوقع «أشرف»، أثناء حديثه مع تلفزيون «الوطن»، فوز النادي الأهلي نتيجة 3 أهداف مقابل هدف خلال المباراة النهائية، كما توقع أن تكون الأهداف بتوقيع نجمي النادي الأهلي «أفشة - عبدالمنعم».

وتنطلق منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.