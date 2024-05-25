قبل مباراة الأهلي والترجي.. نصائح للتعامل مع المتعصب كرويا

حالة من الترقب تسيطر على عشاق الساحرة المستديرة خاصة مشجعي المارد الأحمر؛ انتظارًا لانطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط توتر المشجعين نظرا لصعوبة المنافس ورغبة الشياطين الحمر في التتويج بالنجمة الـ12.

نهائي دوري أبطال افريقيا

خلال انتظار بدء مباراة إياب الأهلي والترجي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حالة من العصبية تسيطر على عشاق القلعة الحمراء، منهم لم يتحمل ولو كلمة واحدة سواء من زوجته أو أطفاله، ومنهم من يترك المنزل رغبة في عدم حدوث مشكلات مع الأهل خلال المباراة.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز النصائح التي تقدمها هدى رشوان، في برنامج ستايل بوك، على بودكاست الوطن للتعامل مع الزوج أو الأخ المتعصب كرويًا.

نصائح للتعامل مع المتعصب كرويًا

«مستهونيش بزعله وابعدي عنه لو فريقه خسر» تُعد النصيحة الأولى في التعامل مع المتعصب كرويًا، خلال مشاهدة مباراة فريقه المفضل، لأنه حينما يشعر أن زعله غير مقدر أو الاستهانة به قد يدفعه للغضب والعصبية المفرطة «السخرية من حماسه وتشجيعه الكبير والاستهوان بزعله هيجننه».

عادةً ما تفضل السيدات مشاركة أزواجهن في الهواية المفضلة لديهم وهي متابعة المباريات، لذلك لا بد من الابتعاد عن طرح الأسئلة الكثيرة الساذجة التي توضح عدم فهم ما يدور أمامك، تجنبًا لعصبيته المفرطة خاصة إذا كان الفريق في وضع صعب للفوز.

«بلاش تعيشي دور الطيبة وتواسيه.. ودور الشريرة وتسيبيه» عند خسارة فريق زوجك المفضل، اتركيه حتى يهدأ وتجنبًا لفتح موضوع المباراة نهائي.. «بلاش معلش.. حصل خير»، أما إذا كنتي تشجعي الفريق المنافس، تجنبي تمامًا إغاظته والحديث أمامه بشكل مباشر.

لا بد من ابتعاد الأطفال تمامًا خلال عرض المباراة، وذلك حتى يستطيع الزوج متابعة مباراته المفضلة في جو هادئ نفسيًا تجنبًا لضغوطات ومشاكسة الأطفال التي قد تدفعه للعصبية والغضب في بعض الأحيان، وبعد انتهاء المباراة اصنعي جوا هادئا للخروج من ضغط المباراة.. «خليكي صبورة لأن المتعصب كرويًا زي المدمن».