أحمد الجندي يٌتوج ببرونزية بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا (صور)

توج أحمد الجندي، لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة نهائي كأس العالم، المقامة حاليًا في تركيا خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو الجاري، بمشاركة أفضل 36 لاعبا و36 لاعبة من اللاعبين المُصنفين من مختلف الدول.

الميدالية البرونزية بـ 1524

وتمكن أحمد الجندي، الذي تأهل فعليا لـ أولمبياد باريس 2024 بالفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حل في المركز الثالث برصيد 1524 نقطة، وحصد لاعب المجر شابا بوم الميدالية الذهبية برصيد 1535 نقطة، بينما حقق لاعب فالنتين براد الميدالية الفضية برصيد 1525 نقطة، وحصل معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني علي المركز ال 6 محققاً 1492 نقطة.

تضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من «أحمد الجندي، ومحمد الجندي، ومعتز وائل، وأحمد أشرف، وسلمى أيمن، وأميرة قنديل، وملك خالد».

طاقم البعثة المصرية في تركيا

ويترأس بعثة المنتخب المصري في تركيا، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد رئيسا للبعثة ويوسف حمدي إداريا للبعثة، بالإضافة إلى إسلام سعيد ممثلا عن البنك الأهلي المصري راعي الاتحاد، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد وجهاز فنيا يضم كل من المديريين الفنيين، رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى، ومحمد العسال، ومؤمن سيد، ومحمد غيث، وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية وهشام سليمان مديرا فنيا للجري، وإبراهيم سكر مديرا فنيا للرماية وكل من الدكتور محمد خالد ومصطفى صدقي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب وعلي غُنيم مديرا فنيا للياقة البدنية، ومحمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.

آخر مرحلة من كأس العالم قبل أولمبياد باريس

يذكر أن بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث يشارك بها أفضل 36 لاعبا و36 لاعبة تأهلوا من سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث الـ 4، لتكون بذلك آخر مرحلة من مراحل كأس العالم، ليستعدوا لانطلاق بطولة العالم للكبار التي تقام بالصين في يونيو المقبل، لتكون بذلك المحطة الأخيرة للتأهل لأولمبياد باريس 2024.