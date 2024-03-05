تأهل 3 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي بالجامعة الأمريكية

تأهلت ثلاث لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

تأهل أميرة قنديل وفريدة خليل لنصف النهائي

وتأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1074نقطة، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة، فيما تصدرت ماريا چنيدتشيك المجموعة برصيد 1080 نقطة.

كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة، وتصدرت السويدية مارلينا چاوايد برصيد 1077 نقطة.

إقامة نهائي البطولة الخميس المقبل

وبحسب نظام بطولة كأس العالم، تأهلت أول 12 لاعبة من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 7 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 9 مارس الجاري.

6 لاعبين يمثلون منتخب مصر في البطولة

وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 6 لاعبين، هم أحمد الجندي، وإسلام حامد، ومهند شعبان، وأحمد أشرف، ومحمد الجندي، ومعتز وائل.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم، إضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.