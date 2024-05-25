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تحذير شديد من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا يحدث غدا؟

كتب:

آية أشرف
07:43 م | السبت 25 مايو 2024
عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي

خلال الشهر الجاري، تصدر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، محركات البحث مرارًا وتكرارًا بسبب تحذيراته المتتالية من حدوث الزلازل التي وقعت في العديد من البلدان مثل اليابان وإيطاليا وغيرها؛ مبررًا حدوثها بسبب حركة الكواكب قبل أن يعود منذ ساعات بتحذيرات جديدة. 

تحذير شديد من عالم الزلزال الهولندي

وعاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، يثير الجدل باحتمالية حدوث هزات أرضية مُجددًا غدا أو بعد غد وفقًا لتوقعاته.

وشارك الخبير عبر حسابه على منصة «إكس» تغريدة نقلاً عن هيئة  SSGEOS الفلكية، التي يرأسها، مؤكدًا وقوع هزات أرضية في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبا. 

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر يعود لحركة هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24-25 مايو، مؤكدًا أن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد، من المقرر أن تزيد من نشاط الزلزال بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن SSGEOS مؤسسة استبيان هندسة النظام الشمسي، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، ويرأسها العالم الهولندي.

تحقق توقعات العالم الهولندي

الجدير بالذكر أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، تنبأ في وقت سابق، بهزات أرضية في الأيام بين 17-18 مايو الجاري، وهو ما تحقق بالفعل في منطقة كامبي فليجري قرب نابولي الإيطالية، بعد حدوث 49 هزة ضربت المكان في ليلة 21 مايو.

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بقلم آية أشرف