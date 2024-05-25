أحمد عز ينتهي من دوبلاج «ولاد رزق.. القاضية»

انتهى النجم أحمد عز من دوبلاج فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية» خلال الساعات الماضية؛ تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن المخرج طارق العريان يعكف حاليا على إجراء أعمال المونتاج والمكساج كي يكون الفيلم جاهزا للعرض في الموعد المحدد له.

قائمة أبطال فيلم «ولاد رزق.. القاضية»

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وفي سياق مختلف، يستأنف أحمد عز تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت غدا الأحد، داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة، ومن المتوقع عرض هذا الفيلم في موسم الصيف.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويشارك في بطولة الفيلم كل من آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.