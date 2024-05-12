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أحمد عز يصور «ولاد رزق.. القاضية» بحلوان.. متبقي 3 أيام للانتهاء منه

كتب:

خالد فرج
05:14 م | الأحد 12 مايو 2024
أحمد عز

أحمد عز

يواصل الفنان أحمد عز، تصوير فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية» داخل أحد المصانع بمنطقة حلوان.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنه جرى اختيار هذا المصنع لتماشيه مع طبيعة المشاهد التي يتم تصويرها بداخلها، مضيفا أنه يتبقى 3 أيام، للانتهاء من تصوير أحداث الفيلم بالكامل، بحسب قوله.

وأوضح المصدر أن المخرج طارق العريان، بدأ أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم بالتزامن مع تصويره، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

أبطال فيلم «ولاد رزق.. القاضية»

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق.. القاضية» كل من عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، سيد رجب وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وفي سياق مختلف، يستعد أحمد عز لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «فرقة الموت» عقب انتهائه من تصوير «ولاد رزق.. القاضية»، ومن المتوقع عرض الفيلم في نهاية العام الجاري.

أبطال فيلم «فرقة الموت»

ويشارك في بطولة فيلم «فرقة الموت»، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، بيومي فؤاد، عصام عمر وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.