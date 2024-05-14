أحمد عز ينتهي من تصوير فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)

انتهى الفنان أحمد عز، من تصوير فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى.

وقال الفنان أحمد عز عبر الحساب الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «فركش فيلم ولاد رزق 3 القاضية، تم على خير ربنا، يكتب لينا النجاح، إن شاء الله أحمد عز، وعمرويوسف، والمخرج طارق العريان».

أبطال فيلم «ولاد رزق.. القاضية»

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق.. القاضية» كل من عمرو يوسف، وكريم قاسم، وآسر ياسين، وسيد رجب، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وفي سياق مختلف، يستعد أحمد عز إلى استئناف تصوير فيلمه الجديد «فرقة الموت» عقب انتهائه من تصوير «ولاد رزق.. القاضية»، ومن المتوقع عرض الفيلم في نهاية العام الجاري.

أبطال فيلم «فرقة الموت»

ويشارك في بطولة فيلم «فرقة الموت»، منة شلبي، وآسر ياسين، ومحمود حميدة، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وعصام عمر وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.