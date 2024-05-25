محمد رمضان يشعل حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بصورة نيلسون مانديلا

أشعل الفنان محمد رمضان، منذ قليل، استاد القاهرة الدولي في حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يشهد مباراة فريقي الأهلي والترجي التونسي ولكن كان له ظهور ملفت للجميع.

محمد رمضان وصورة نيلسون مانديلا

وظهر الفنان محمد رمضان مرتديا تي شيرت عليه صورة نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا وزعيمها الأسبق، وهو الأمر الذي لفت الأنظار، وقدم رمضان عددا من أغانيه الخاصة من بينها نمبر وان وثابت وانساي وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اختار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي ذهب أمس لإجراء بروفة خاصة قبل مباراة اليوم.