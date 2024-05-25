زوجة محمد الصغير تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة.. «شريك العمر»

صاحب بصمة خاصة في مجال تصفيف الشعر، واشتهر في الوسط الفني، وعرف محمد الصغير ببراعته في عمله واهتمامه بعملائه، وهو والد زوجة الفنان أحمد السقا، التي تحل اليوم ذكرى ميلاده، وأحيتها زوجته بكلمات مؤثرة.

اللقاء الأول بين محمد الصغير وملكة العلايلي

«أول من أحببت في حياتي.. كنت في لندن وأتيت إلى مصر لألتقى بحب عمري محمد الصغير» كلمات بدأت بها ملكة العلايلي في إحياء ذكرى ميلاد شريك عمرها ورحلتها في الحياة «محمد الصغير»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كلمات مؤثرة أثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت «العلايلي» عن حبها الكبير لزوجها الراحل، التي تزوجت منه في عمر 21 عامًا: «كنت يقينا مقتنعه به في قلبي وعقلي، إنسان عصامي بكل معنى الكلمة، بنى نفسه من خلال أحلامه وقناعاته وإرادته، وكنت أنا شريك العمر والأحلام والإرادة».

شريك العمر

«أترحم عليه كل يوم، أبو أولادي مها ومصطفى الصغير.. لم يتركني ليوم واحد ارتبطت به وهو في أول طريقه وفي أيضا آخر الطريق.. رحمه الله رحمة واسعة» هكذا لخصت «العلايلي» حياتها برفقة شريك العمر ومن اختارته في أول ونهاية حياته».

ما يقرب من 22 عامًا انفصلت خلالها «ملكة» عن زوجها «الصغير»، إلا أنها حينما علمت بمرضه، لم تتوانى لحظة واحدة في الذهاب إليه ومساندته، كما أنها لم تتردد في قبول طلبه في العودة إليه من جديد، كما أوضحت ابنته «مها» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».