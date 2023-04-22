محمد رمضان بعد تحقيقه أعلى إيرادات بفيلم «هارلي»: هدفي الوصول للشباب الصغير

حقق الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد «هارلي»، نجاحا كبيرا في أول أيام عرضه، حيث حقق أكثر من نصف إيرادات الأفلام المصرية اليومية مجتمعة أمس، وذلك حسبما صرح محمود الدفراوي، الموزع السينمائي لـ«الوطن».

محمد رمضان يعبر عن سعادته بعد تحقيق فيلمه 5 ملايين جنية في يوم واحد

وقال محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية بالتجربة، وسعيد أيضا بالعمل مع المنتج السعودي سامر المحضر، لأنه لم يبخل على العمل تماما، ووفر جميع الإمكانات حتى نظهر بشكل مشرف للسينما المصرية، مضيفا أن هدفه الوصول لرواد السينما الحقيقين، وهم الشباب الصغير: «أتمنى أن ينال فيلم هارلي إعجابهم».

أحداث فيلم هارلي

وتدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهي الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.

أبطال فيلم هارلي

فيلم «هارلي» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، إسماعيل فرغلي، باسل الزارو، حازم إيهاب.