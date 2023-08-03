الجمهور يتفاعل مع صورة تجمع محمد إمام وعمرو دياب: الزعيم الصغير والهضبة

نشر الفنان محمد إمام منذ قليل، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، خلال قضائهما إجازة الصيف، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

محمد إمام ينشر صورة رفقة عمرو دياب

ونشر محمد إمام الصورة عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واكتفى بالتعلق عليها بإيموشن «قلب».

وحظت الصورة بتفاعل كبير من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «صورة ضرب نار»، وقال آخر: «الزعيم الصغير والهضبة»، وقال ثالث: «الهضبة والنمر».

فيلم أبو نسب لمحمد إمام

وفى سياق آخر، انتهى محمد إمام، منذ أيام قليلة من فيلمه الجديد «أبو نسب»، المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل، والذي شاركه في بطولته ماجد الكداوني، ياسمين صبري، علاء مرسي، محمد لطفي، وغيرهم والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.