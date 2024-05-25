مستشار وزير الزراعة يكشف حجم التوسعات: نسعى للاكتفاء الذاتي

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن هناك دراسات مستمرة للاستفادة من الأرضي ودراسة الأراضي لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات قائلا: «عندنا محدودية في المياه وهذه أحد العوائق وتكلف الدولة كثيرا للبحث عن مصادر مياه غير تقليدية».

تعظيم الإنتاجية من وحدة المياه

وأوضح «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الوزارة تعمل على أهمية تعظيم الإنتاجية من وحدة المياه ووحدة الأرض بسبب المحدودية في المياه، قائلا: «نعمل على استغلال المياه بالطريقة المثلى ولازم يكون في تنوع في زراعة المحاصيل بنزود الإنتاجية وبنقلل الفجوة للاكتفاء الذاتي».

نعمل في محور التوسع الأفقي ودراسة زراعة محاصيل

وتابع مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي أننا ما زلنا نعمل في محور التوسع الأفقي ودراسة زراعة محاصيل التي لم تأخذا وقتا طويلا في زراعتها وتحتاج لمياه قليلة، ما يؤدي إلى توفير مياه والتي تكون إنتاجيتها عالية في نفس الوقت، مشيرا إلى أن مشروع جنوب الوادي وتوشكى من التسعينيات وكان في معوقات وتحديات كثيرة تعوق التنفيذ جعلت الدولة تتوقف عن العمل حتى عام 2014 كان التنفيذ لم يتعدَ 20%، وجاء الرئيس السيسي وتم وضع استراتيجية لاعتماد محاصيل استراتيجية كان لا بد من استكمال هذه المشروعات.