«زراعة الشيوخ»: المشروعات التنموية في قطاع الزراعة تحقق الأمن الغذائي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية المشروعات التنموية في قطاع الزراعة، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمنطقة جنوب الوادى الجديد، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لخطوات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائي.

إنجاز جديد في ملف الزراعة

وأشار «الجبلي» في تصريحات له اليوم، إلى أن مشروع استصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان في توشكى، إنجاز جديد بملف الزراعة.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، التي أكد فيها ضرورة تحقيق أقصي استفادة من كميات المياه في مشروعات الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث، لتقليل استهلاك المياه، والعمل على زيادة حجم الإنتاج الرأسي.

وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، على أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة، ساعدت بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتصدير، وكذلك إنشاء عدد من مشروعات التصنيع الزراعي.

ودعا «الجبلي» إلي أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما القمح، لتقليل حجم الاستيراد منه، داعيا لتشجيع المستثمرين في القطاع الزراعى للتوسع في زراعته بنظام الزراعات التعاقدية.

تشجيع المستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي

كما دعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة لتشجيع المستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، للتوسع فيه، بهدف تعظيم الاستفادة من محور الزراعة في مصر.