الرئيس السيسي: أرجو أن تكون الجلسة المقبلة للاحتفال بمشروعات الزراعة في سيناء

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمنياته بأن تكون الجلسة المقبلة للاحتفال بمشروعات الزراعة، في سيناء، متابعا: «الدولة مش مجال واحد، تعليم وصحة وزراعة وصناعة، لما نيجى نتكلم عن دولة قوامها 106 ملايين، ده عاوز أعباء مالية ضخمة».

وأضاف الرئيس السيسي في نهاية كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي، نقلتها «إكسترا نيوز»: «إن شاء الله البنية الأساسية في سيناء تكون خلصت لصالح 450 ألف فدان هناك، ومحطة بحر البقر وصرف زراعي، وننتج بها إنتاج يدخل في الاقتصاد المصري، وبشكر كل القائمين على المشروعات دي، وأتمنى لهم مزيدا من الجهد، ومحتاجين نتكلم مع الناس، ولازم نتكلم، شكرا جزيلا».