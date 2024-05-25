الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الصوم والصلاة

العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم الأيام في السنة الهجرية، وقد خصها الله بفضل كبير ومكانة رفيعة في الإسلام، وقد ورد في القرآن الكريم فضل هذه الأيام، حيث أقسم الله بها في سورة الفجر «والفجر، وليالٍ عشر»، مما يدل على عظمتها وأهميتها، لذلك يحرص المسلمون على الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اغتنامها بالأعمال الصالحة، قائلاً: «ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجل خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ. (رواه البخاري).

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

وتتميز العشر الأوائل من ذي الحجة بمواسم الخير والبركة، ففيها يوم عرفة، الذي يعد أفضل يوم في السنة، حيث يتجلى فضل الله ورحمته على عباده، ويكفر صيامه سنة ماضية وسنة قادمة، كما يشرع في هذه الأيام أداء العديد من العبادات مثل الصوم، والذكر، والتكبير، والتهليل، والصدقة، والحج.

الاجتهاد في العشر الأوائل من ذي الحجة

الاجتهاد في العشر الأوائل من ذي الحجة يمنح المسلمين فرصة لتجديد الإيمان وتقوية العلاقة بالله، وتحقيق الأجر العظيم، والاستعداد لأيام عيد الأضحى المبارك بروح طيبة وإيمان قوي.

أفضل الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أنها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

وأكدت الإفتاء أنه من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة استحباب صيام الأيام الثمانية الأولى؛ لأن الصوم من جملة العمل الصالح، وسنية صوم يوم عرفة، وحرمة صوم يوم العاشر، وهو يوم العيد.