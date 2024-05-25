ماذا يحدث في السماء قبل وبعد ولادة هلال شهر ذي الحجة؟.. ظواهر فلكية مميزة

ينتظر المسلمون مولد القمر الجديد الذي يحدد موعد عيد الأضحى لعام 2024؛ وخلال الساعات القليلة الماضية نشر الموقع الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على «فيسبوك»، بيانًا بتفاصيل هلال شهر ذو الحجة لعام 1445هـ؛ ومع ميلاد القمر تحدث ظواهر فلكية مميزة فما هي؟ وما تأثيرها؟.

ظاهرة فلكية تحدث لحظة ميلاد القمر

الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الهادي، يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث ظاهرة الاقتران مع الشمس في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6/6/2024م.

رؤية الهلال بالعين المجردة تعتمد على فترة بقاء القمر الوليد في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، الذي يبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، على كافة المحافظات لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة)، وفقا لما قاله «رابح».

ظاهرة فلكية أخرى تحدث لحظة ميلاد القمر

موقع «people» ذكر أنه بعد ميلاد القمر الجديد يوم 6 يونيو سيقترن الهلال ببرج الجوزاء.

وقبل ميلاد القمر الجديد، تحدث عدة اقترانات يظهر فيها الهلال الحالي في مرحلته الأخيرة يوم 3 يونيو، ويخطف الأنظار عندما يقف إلى أسفل يسار المريخ، وتكون تفاصيل الاقتران هائلًا كالتالي:

تصطف 6 كواكب على خط مستقيم وتظهر في السماء قبل الفجر، تمتد من كوكب المشتري على الطرف الشرقي (الأقرب إلى الأفق) مرورًا بعطارد وأورانوس والمريخ وكوكب ونبتون، إلى زحل على الطرف الغربي، في أعلى السماء قبل حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس، وتكون جميع الكواكب الستة مرئية، مع ملاحظة أن أورانوس ونبتون سيكونان خافتين للغاية بحيث لا يمكن رصدهما بالعين المجردة.