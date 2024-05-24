موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة.. اعرف التوقيت الصحيح

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيّام المباركة التي تتضاعف فيها الأجور، ويستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة؛ لأنّها ترفع إلى الله -عز وجل- ولذلك يتساءل الكثيرون عن موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة وفضلها.

بداية العشر الأوائل من ذي الحجة

وحول موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحج، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة، لعام 1445 هجريًا، وذلك بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة، و6 من يونيو لعام 2024 ميلاديًا، على أنّ تعلن الدار نتيجة استطلاع الهلال بناء على شيئين رئيسيين وهما نتيجة رؤية لجانها الشرعية، وقرار المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد مناسك الحج، وبناء على نتيجة الاستطلاع يتحدد موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 2024.

وحول بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، سيتم بناءً على ذلك الاستطلاع تحديد ما إذا كان يوم الجمعة، 7 يونيو 2024، هو المتمم لشهر ذي القعدة، أم أنه أول أيام ذي الحجة، وبالتالي بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا تبين أن شهر ذي القعدة سيكون 29 يومًا، فإن الجمعة 7 يونيو 2024، ستكون غرة ذي الحجة.

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأعمال الصالحة، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (أخرجه أبو داود وابن ماجه).

وأشار «المفتي» إلى أنّ صوم يوم عرفة سنة مؤكدة، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (أخرجه مسلم). فيستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية وسنة مقبلة.