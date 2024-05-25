خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عدم طرد لاعب الترجي أمام الأهلي

كشف الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، عن أن لاعب الترجي التونسي روجير أهولو، لم يستحق بطاقة حمراء أمام الأهلي، بعد تدخله العنيف ضد مروان عطية، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هل يسحق روجير أهولو لاعب الترجي بطاقة حمراء أمام الأهلي؟.. جهاد جريشة يكشف

وقال جريشة في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «قرار حكم اللقاء جان جاك ندالا صحيح، بمنح لاعب الترجي بطاقة صفراء فقط، لاسيما أنه كان يلعب على الكرة ولا يوجد تهور في الدخول عن عمد في قدم مروان عطية».

وكان النادي الأهلي بدأ المباراة بشراسة بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة بعد مرور 4 دقائق فقط بعد رأسية رائعة من رامي ربيعة ارتطمت بقدم اللاعب روجير أهولو والذي سجل الهدف الأول بمرماه.