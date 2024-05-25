كريم فهمي يدعم الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور)

حرص كريم فهمي على حضور مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا داخل استاد القاهرة الدولي.

كريم فهمي يدعم الأهلي

وشارك كريم فهمي جمهوره ببعض الصور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، حيث تواجد الفنان في المدرجات من أجل دعم الفريق الأحمر، مُتمنيًا الفوز بلقب البطولة.

ومن المقرر، أن يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا قبل بداية المباراة بنحو 10 دقائق، التي تعد المرة الثانية له بعد نجاح حفله الأخير بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، حيث أجرى الاستعدادات الكاملة فى الساعات الماضية والبروفات المكثفة، استعدادًا لانطلاق الحفل والمباراة التي يقدم خلالها العديد من الأغاني الحماسية للفريقين.