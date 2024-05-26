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حظك اليوم برج العذراء الأحد 26-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:09 ص | الأحد 26 مايو 2024
حظك اليوم برح العذراء

حظك اليوم برح العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء، أنه كثير النقد، ويسعى دائما إلى الكمال والتفكير الزائد عن الحد، وهو مقنع بدرجة كبيرة، ويميل إلى الدخول في تفاصيل الغير، ويخشى المرض ويميل إلى الترتيب والتنظيم بشكل جيد.

ومن مشاهير برج العذراء، الفنان كاظم الساهر وحسين الجسمي والسيدة جيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأحد 26-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء، أن تبحث من جديد عن مهنة تتناسب مع أفكارك وقدراتك، وتواصل مع الأشخاص الأكثر خبرة كي تحسن الاختيار في الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تبتعد عن النقاشات الحادة بينك وبين شريك حياتك في الفترات المقبلة، واحذر كثرة الشكوك، كي لا تتسبب في هدم العلاقة.

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بقلم صفية النجار