تحقق توقع ليلى عبد اللطيف وفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

واصلت توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، التحقق، وآخرها تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي في القاهرة بهدف نظيف، بعد التعادل السلبي في تونس، ليحصد النجمة القارية رقم 12 في تاريخه.

خرجت ليلى عبد اللطيف في مقطع مصور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لتنفي ادعاءات الصحافة التونسية التي أكدت أنها تنبأت بتتويج الترجي باللقب.

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن الأهلي

وقالت خبيرة الأبراج اللبنانية في الفيديو الذي تم نشره قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري الأبطال، إن كل ما يقال عن توقعها بشأن تتويج الفريق التونسي غير صحيح.

وأوضحت: «لقد قلت أن فريق مصري سيحصد لقب مهم وستخرج الجماهير المصرية للاحتفال»، مضيفة: «أنا أهلاوية وان شاء الله الأهلي البطل»، وهو ما حدث بالفعل بتتويج المارد الأحمر باللقب القاري.

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعدا مع الزمالك في السوبر الأفريقي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن خطف تعادلا سلبيا في رادس.

وضرب المارد الأحمر موعدا مع الزمالك في السوبر الأفريقي، حيث نجح الفارس الأبيض في التتويج بلقب الكونفدرالية منذ أيام على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد ستاد القاهرة الدولي تشجيع منقطع النظير من آلاف الجماهير الذين حرصوا على التواجد لمؤازرة الأهلي في اللقاء الحاسم.