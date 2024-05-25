تحذيرات عالمية من ظاهرة تنبأت بها ليلى عبد اللطيف.. ماذا سيحدث في أوروبا؟

بين التوقعات التي تحققت والتنبؤات التي تنذر بكوراث مقبلة، تتصدر ليلى عبد اللطيف اهتمامات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر العديد توقعاتها، وفي وقت سابق توقعت حدوث عواصف شديدة تضرب أوروبا؛ الأمر نفسه حذرت منه الهيئة العامة للبحار والمحيطات ومواقع الطقس في الساعات الماضية، إذ تشير خرائط الطقس العالمية إلى وجود أعاصير استوائية تهدد بعض الدول الأوروبية في الشهور المقبلة.

تحذيرات عالمية من ظاهرة تنبأت بها ليلى عبد اللطيف

في تصريحات تليفزيونية، قالت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف إنّ إعصار تسونامي عنيف سيضرب بعض سواحل دول عربية، مما يؤدي إلى أضرار فادحة وخسائر وعاصفة عنيفة في دول أوروبية، موضحًة: «العاصفة هتضرب أجواء أوروبا، ومأساة كبيرة هتحصل بسببب كده في دول أوروبية».

موقع «accuweather» المعني بأخبار الطقس العالمية، توقع منذ ساعات أنّ الشهور المقبلة ستشهد موسما من العواصف والأعاصيرالقوية في المحيط الأطلسي، بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات وانخفاض الرياح والرطوبة، ويطل على هذا المحيط عدد من الدول الأوروبية منها أيرلندا وهولندا والنرويج، والعواصف السابقة تخضع لتكثيف سريع ومع اقترابها من الأرض، قد تشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

خطر الفيضانات يهدد إيطاليا

وخلال مايو الجاري، تعرضت شمال إيطاليا لعواصف شديدة وأمطار غزيرة، مما أدى إلى غرق عدة مناطق، بما في ذلك بادوفا وفيتشنزا، وجرى تعبئة خدمات الطوارئ باستخدام الزوارق لإنقاذ السكان من المنازل التي غمرتها المياه، ووصف حاكم منطقة فينيتو، تأثير السيول والعواصف بأنّ المنطقة معرضة لـ«قنبلة مائية» تعكس الطبيعة المفاجئة والمدمرة لهطول الأمطار.