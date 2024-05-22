توقع وحيد لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف فشل في 2024.. ما هو؟

خلال الفترة الماضية، ظهر اسم خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بقوة، بعد تحقق معظم تنبؤاتها خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الوسط الفني أو السياسي أو بشأن الظواهر التي تضرب العالم، وبالرغم من ذلك، شهدت العام الجاري 2024، فشل توقع وحيد لها.

ليلى عبد اللطيف التي تخرج من حين لآخر لتطلق توقعات جديدة متعلقة بالأحداث الراهنة، أصابت في عدد من التوقعات في 2024، أبرزها انفصال الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ونشوب صراع داخل دولة الإكوادور، وزلزال اليابان وخسائر إيلون ماسك مالك «X»، فما هو التوقع الوحيد الذي لم يتحقق لها هذا العام؟

توقع وحيد لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف فشل في 2024

«مصر دايما بتحقق إنجازات في كرة القدم وهنشوف الشعب المصري بيحتفل في الشوارع»، هكذا خرجت خبيرة الفلك قبل مواجهة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية، لتزف بشرى سارة للمصريين بشأن الفراعنة.

ساعات قليلة وفشل توقع ليلى عبد اللطيف، بعد سقوط منتخب مصر في فخ الخسارة أمام الكونغو في يناير الماضي، ليودع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرًا، وتحديدا من دور الـ16، لتستمر عقدة عدم التتويج باللقب القاري منذ عام 2012.

هل تتحقق باقي توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024؟

وما تزال بعض التوقعات التي أطلقتها في بداية عام 2024، عما سيحدث في العالم لم تتحقق حتى الآن، إذ يترقب متابعو علوم الفلك والأبراج ما إذا كانت ستتحقق قبل نهاية العام الجاري، أم ستفشل بعض توقعاتها.