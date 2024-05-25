اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الدولة تجهز نفسها لتجاوز أي أزمة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: الدولة تجهز نفسها لتجاوز أى أزمة

- الرئيس فى افتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادى: واجهنا زيادة سكانية تقدر بـ25 مليون نسمة منذ 2011.. وأدعو المستثمرين للمشاركة فى الزراعة لتحقيق إنتاجية أكبر

- امتحانات الدبلومات: وزير التعليم يوجّه بتوفير الهدوء للطلاب.. والتصدى للغش

- قرارات محكمة العدل: العالم يرحب وإسرائيل تتحدى

- «الصحة»: إصدار 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة فى أبريل بتكلفة 1.7 مليار جنيه

- حسام حسن يعلن قائمة المنتخب اليوم

- حزبيون يشيدون بـ«الوطن السياسي»: نافذة جديدة لصناعة الوعى وتعزيز الحوار وتقديم الحقائق للمواطنين

- «عفيفى»: سيُحدث زخماً فى الحياة السياسية والحزبية.. و«إمام»: يفتح الباب لتبادل الآراء

الصفحة الثانية

- ترحيب عالمى بقرارات «العدل الدولية» بشأن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.. ومصر: سنعيد إدخال المساعدات إلى «غزة»

- اتفاق «مصرى - أمريكى» على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية الممتدة التى يعيشها الشعب الفلسطينى.. وجنوب أفريقيا: سنتواصل مع مجلس الأمن لتنفيذ قرارات المحكمة

- فصائل المقاومة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على «تل أبيب» لوقف الحرب والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية

- الاحتلال الإسرائيلى يتحدى قرارات «العدل الدولية» ويواصل حرب الإبادة على القطاع

- د. محمد مهران: قرار «المحكمة الدولية» انتصار للعدالة ولأهالى قطاع غزة

- أستاذ قانون دولى: يجب إلزام دولة الاحتلال بالتنفيذ وفتح المعبر أمام المساعدات

- حصيلة الضحايا تقارب 36 ألف شهيد أغلبهم أطفال ونساء.. وتجدُّد الاحتجاجات الطلابية ضد ممارسات «تل أبيب» فى جامعة كولومبيا الأمريكية

الصفحة الثالثة

- السيسي: الدولة تجهز نفسها لتفادى أى أزمة.. وأدعو المستثمرين للمشاركة فى المشروعات الزراعية للحصول على إنتاجية أكبر

- الرئيس فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى: «مش بحب نتعامل مع أى موضوع على أنه أزمة محتملة.. بواجه وأشتغل لحد ما نخلصها» ومصر زادت 25 مليون نسمة منذ 2011.. وكل شغل البنية الأساسية كان ضرورياً».. وأدعو لاستغلال الأراضى الزراعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

- الافتتاحات شملت موسم حصاد القمح ومحاور ومشروعات تنموية

- رئيس «الهيئة الهندسية»: الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة

- وزير الزراعة: مصر الأولى عالمياً فى إنتاجية وحدة المساحة لـ«القمح»

- «العزازى»: قررنا إعادة إحياء مشروع «توشكى» بعد تحديات 20 عاماً.. والميزانية تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن

- «القصير»: نستهدف التوسع فى المحاصيل عالية الإنتاجية.. واستخراج الوقود من «الجوجوبا» بحلول 2030

- رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضى»: المساحة المزروعة وصلت إلى 420 ألف فدان

- «سامى»: نتعاون مع وزارة الزراعة فى تصنيف التربة واختيار البذور ووضع برامج التسميد والمكافحة لزيادة الإنتاج

الصفحة الرابعة

- «الهجرة»: نتابع إجراءات الإفراج عن المصريين المحتجزين فى قضية «المركب الغارق» أمام السواحل اليونانية

- «جندى»: ننسق مع الجانب السعودى لتذليل العقبات أمام الجالية المصرية.. و«نقلى»: العمالة المصرية لم تدخر جهداً للمشاركة فى مشروعات المملكة

- وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية وتقديم الدعم الذى يخدم مواطنيها

- «سويلم» فى «يوم أفريقيا»: القارة تواجه تحديات عديدة فى قطاع المياه خاصة مع تزايد السكان

- تعاون «مصرى - أذربيجانى» فى التنمية الرقمية وتكنولوجيا الطاقة الطاقة

- «المشاط»: تصدير الأدوية والمنتجات الغذائية ودعم تصنيع الكابلات الكهربائية وزيادة الاستثمارات

- «المالية»: منصة إلكترونية متطورة لـ«الضرائب العقارية»

- الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية «أون لاين»

- «الإسكان»: تنفيذ مشروعات مدينة دمياط الجديدة بجودة وكفاءة

- تطوير محطة مياه الشرب بطاقة 173 متراً مكعباً يومياً

الصفحة الخامسة

- توقعات بانحسار التضخم خلال النصف الأول من 2025

- «المركزى»: تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبى والطلب المحلى والأجنبى على الأصول المقومة بالجنيه تقود نحو كبح جماح الأسعار.. وتوقعات بتعافى النشاط الاقتصادى بداية من العام المالى 2024/2025

- «الأهلى» يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولى لاستمرارية الأعمال

- «عكاشة»: تأكيداً لقدرة البنك على مواصلة كفاءته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية

- «سَفِلز مصر» تختتم ملتقاها السنوى بحضور قادة التطوير العقارى

- بنك القاهرة يحصل على «الأيزو» فى إدارة الحوكمة.. و«فايد»: ترجمة لجهود تحديث الأنظمة

- «إندرايف» تطلق فيلمها الوثائقى عن عدالة النقل الذكى

- «مارس» تنظم جولة تفقدية فى مصنع أكتوبر

الصفحة السادسة

- رفعت رشاد: «كيسنجر» من جديد

- تامر عبدالرحمن: شجرة الصور: تاريخ قديم

- رحاب لؤي: مذكرات أم سامة «5» المكالمة السحرية

- محمد مغربي: الاختراق.. نووى روسيا الجديد

الصفحة السابعة

- الأميرة رشا يسرى: خلافات فى الحكومة الإسرائيلية وراء تقرير «سى إن إن» المشبوه

- د. ناجح إبراهيم: تغافلوا وتراحموا

- أحمد عبدالسلام: عزيزى «المبسوط».. إدينى قلبك

- محمود العيسوى: وطفقت تخصف على سوءاتها برصيف عقيم

الصفحة الثامنة

- خالد ميرى: تحت عيون الوطن

- فن صناعة «الزير».. إرث ثقافى.. ورزق لأهالى «النزلة» فى الصيف

- ممبار وفطير ومحشى.. بوكيهات «أسيل» على كل طعم.. «انسى الورد»

-هواها يرد الروح.. ألمانية تعود إلى الحياة فى «الغردقة»