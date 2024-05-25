حزب «المصريين»: مصر ستواصل دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية بغزة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن جهود القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي مُستمرة ولن تتوقف من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة بالكامل، مؤكدا أن الدولة المصرية تحترم جميع الاتفاقيات وخاصة اتفاقية السلام التي تطالب بالعودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما بعد المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل التي تتطلب سرعة التدخل لوقفها والحفاظ على أرواح الأبرياء.

مصر تندد بالممارسات الإسرائيلية في غزة

وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم السبت، أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي نددت بالممارسات الإسرائيلية والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين العزل ورفض الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة أكثر من مرة، مُطالبا المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد سريعا لهذه الممارسات الشنيعة التي تسببت في جريمة إنسانية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الصهيوني الذي لا يعرف طريقا للرحمة والإنسانية ويضرب بكافة الأعراف والقوانين عرض الحائط وهدفه إدخال المنطقة في سلسلة من النزاعات والاضطرابات التي لا يحمد عقباها.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية لا تتوقف عن أجل دعم ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية الذي ساهم في الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حذر مرارا وتكرارا منذ بداية الأزمة الفلسطينية من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار المنطقة بالكامل ويدخل المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وعلى الرغم من ذلك نجد غطرسة وتعنت من الجانب الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمه المخلة بالإنسانية والأعراف الدولية.

الشعب بجميع طوائفه يصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة

وأكد أن الشعب المصري العظيم بجميع طوائفه يصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة فيما تتخذه من قرارات من شأنها حفظ أمن واستقرار الوطن والمنطقة، ولن يتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها للحفاظ على أرض مصر، لافتا أننا نرفض بشكل تام ونهائي لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.