موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.. مواجهة الموسم

ضرب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، موعدا مصريا خالصا مع الزمالك، في السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بعد أيام من تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية.

وتبحث جماهير القطبين عن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بين بطلي دوري أبطال فريقيا والكونفدرالية، بحسب لوائح الاتحاد الأفريقي «كاف».

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وسيكون موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، بحسب ما كشف عنه «كاف»، في الفترة ما بين 25 و30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، عن موعد المناقصة لتقديم خدمات تقنية الفيديو للفترة من 2024 إلى 2027، مؤكدا في بيانه أن الموعد الأخير لتسلم المناقصات سيكون يوم 22 يونيو، مشترطا أن تكون تقنية «VAR» متوفرة قبل 3 أيام من موعد مباراة السوبر الأفريقي، واضعا موعدا مبدئيا لإقامتها في الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل.

الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك المواجهة النارية التي ستجمع قطبي الكرة المصرية على لقب السوبر الأفريقي، والتي تعيد للأذهان مباراة القرن التي جمعت بينهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019، والتي توج المارد الأحمر بلقبها.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، بعد التعادل السلبي في رادس، والفوز في القاهرة بهدف.

في المقابل، حقق الزمالك لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، مستغلا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حال التعادل، بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف في المغرب، والفوز بالقاهرة بهدف نظيف.