من صاحب الصورة المطبوعة على تيشرت محمد رمضان في مباراة الأهلي والترجي؟

بإطلالة مميزة، ظهر الفنان محمد رمضان داخل استاد القاهرة الدولي خلال إحياء حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، إذ كان يرتدي تي شيرت أسود يحمل صورة أحد الأشخاص، وأثارت التساؤلات حول هوية صاحبها.

صاحب الصورة على تيشيرت رمضان

الصورة التي ظهرت على تي شيرت الفنان محمد رمضان في حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا تعود للمناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، الذي نوضح عنه كافة المعلومات وفقا لما ذكر في كتاب «نيلسون مانديلا: في مواجهة التمييز العنصري» على النحو التالي:

- هو سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

- شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا 1994-1999.

درس مانديلا في جامعة فورت هير وجامعة ويتواترسراند.

- انتخب في أول انتخابات متعددة.

- انغمس في هموم الفقراء من خلال مكتبه للمحاماة، عقب حصوله على إجازة الحقوق.

-في عام 1961، بدأ مانديلا أول عمل من أعمال المقاومة.

- في عام 1963 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وظل لمدة وصلت لـ27 عامًا.

- أصبح زعيما للمؤتمر الوطني الأفريقي عام 1991.

- بعد تقاعده عام 1999، ظل يتابع تحركه مع الجمعيات والحركات المنادية بحقوق الإنسان حول العالم.

غناء محمد رمضان في حفل النهائي

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أعلن أن الفنان محمد رمضان سيحيي الحفل الاستعراضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الأهلي والترجي بعدة أيام.

وقدم رمضان عدد من أشهر أغانية، التي تفاعل معها الجمهور.