تحقق أولى توقعات عبير فؤاد بمباراة الأهلي والترجي التونسي

منافسة ساخنة شهدتها مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، وشهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء تحقق أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة، حول المباراة.. فماذا حدث؟

تسجيل الهدف الأول للأهلي

شهدت الدقائق الأولى من عمر مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بداية حماسية وساخنة من كلا الفريقين، من خلال محاولة تنظيم الهجمات للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف، قبل أن يأتي اللاعب رامي ربيعة ويسدد كرة برأسية ليغير اتجاهها لاعب الترجي نحو المرمى ليسجل الهدف الأول للأهلي.

تحقق أولى توقعات عبير فؤاد

وبإحراز الهدف الأول للنادي الأهلي يكون قد تحققت أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية؛ إذ سبق لها الكشف عن الأداء المُتوقَع للاعب رامي ربيعة أمام الترجي التونسي، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «رامي ربيعة مواليد 20 مايو، برج الثور، القمر بمنزل الحظ يمنحه فرص كبيرة لتسجيل أهداف، وعطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف».

وانطلقت مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.