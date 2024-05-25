الأهلي يضمن المشاركة في 3 بطولات قارية وعالمية بعد حصد لقب إفريقيا

تمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2023-2024 للمرة الثانية على التوالي، وذلك في أعقاب نجاحه في الفوز على نظيره الترجي التونسي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتمكن الشياطين الحمر من تحقيق اللقب 12 في تاريخه بهذه البطولة القارية.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الإفريقي

وضمن النادي الأهلي المشاركة في 3 بطولات قارية وعالمية بعد حصد لقب إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي، وأولى هذه البطولات هي الظهور في بطولة السوبر الإفريقي بالنسخة المقبلة وسيكون في صدام متجدد مع الزمالك، الذي نجح في حصد لقب الكونفدرالية مؤخرا على حساب نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي، بطل دوري الأبطال، والزمالك بطل الكونفدرالية، خلال شهر يونيو المقبل بعدما أعلن «كاف» في بيان رسمي أن اللقاء سيكون خلال الشهر المقبل دون تحديد يوم محدد له، إلا أنه سيكشف عنه بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة والتي تخوض فيها منتخبات العالم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الأهلي يشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس إنتركونتيننتال

كما ضمن النادي الأهلي، رسميا، المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن ترتيبه في بطولة دوري NILE هذا الموسم، لاسيما أن بطل المسابقة يشارك بشكل رسمي في دوري الأبطال، استنادا إلى الفصل الرابع من المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا، التي تنص على أن الفائز بلقب دوري الأبطال، يجب أن يشارك في النسخة التالية من المسابقة، وبذلك ستكون البطاقة الثانية ما بين بيراميدز والزمالك، خاصة أنه لا يمكن مشاركة الثلاثي معا في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، إذا ما حصل الأبيض والسماوي على المركزين الأول والثاني في الدوري الممتاز والمؤهلين للأبطال ووقتها سيصل المتصدر فقط رفقة الأهلي.

كما أكد النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه، على المشاركة في بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجديدة، إذ سيظهر المارد الأحمر بالنسخة الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تجمع جميع أبطال القارات في العام الحالي، بصفته بطلا لقارة إفريقيا في هذا المحفل العالمي الكبير.

وبحسب نظام كأس إنتركونتيننتال المستحدثة من «فيفا»، ستقام مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا «ريال مدريد أو بروسيا دورتموند» والمتأهل من تصفيات باقي القارات.

واستطاع النادي الأهلي إحكام سيطرته على لقب الأميرة السمراء للمرة الثانية على التوالي، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، الذي قاد الفريق للقب العام الماضي على حساب فريق عربي آخر هو الوداد البيضاوي المغربي، وهو إنجاز يحسب للمدير الفني السويسري بتحقيق اللقب الإفريقي مرتين مع القلعة الحمراء.