نجوم الفن يهنئون الأهلي بالفوز على الترجي وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

حرص عدد كبير من الفنانين، على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه.

نجوم الفن يحتفلون بفوز النادي الأهلي

واحتفلت الفنانة أيتن عامر بطريقة خاصة، من خلال مشاركة جمهورها بفيديو لها، وهي تحتفل بفوز النادي الأهلي، من خلال غناء أغنية «سطلانة»، وكانت ترتدي تي شيرت باللون الأحمر.

كما حرص الفنان أحمد كشك على تهنئة النادي الأهلي بفوزه على الترجي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة بمنصة «فيسبوك»، قائلا: «أنا الأهلي».

وحضر الفنان عصام السقا، المباراة، وشارك جمهوره بصورة له من داخل الاستاد، وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، وعلق عليها قائلا: «مبروك الأهلي».

عمرو محمود ياسين: مبروك لكل الأهلاوية

وانضم اليهم السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي كتب في منشور عبر حسابه الخاص بمنصة «إنستجرام»، قال فيه: «مبروك لكل الأهلاوية بطولتنا المفضلة.. الأهلي كبير أفريقيا».

وشارك الفنان محمد فراج صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابه بمنصة «إنستجرام»، لفريق النادي الأهلي، مكتوب عليها: «أبطال أفريقيا».