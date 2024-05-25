أحمد موسى: فوز الأهلي مكسب لـ100 مليون مصري.. والتنظيم على أعلى مستوى

استهل الإعلامي أحمد موسى، بداية برنامجه مساء اليوم السبت، بالتصفيق للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، بعد تتويج القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف.

أحمد موسى: انتصار الأهلي فوز لمصر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فوز النادي الأهلي اليوم هو فوز لمصر، موضحا أنه لأول مرة منذ 13 عاما يكون ستاد القاهرة مليئا بالجماهير عن آخره.

وتابع: «مصر تسيطر على بطولات أفريقيا، السوبر الأفريقي مصري بين الزمالك والأهلي، مليون مبروك للأهلي، دا مكسب لكل المصريين، مكسب لـ100 مليون مصري، ومكسب لكل أهلاوي في العالم العربي، المكسب النهاردة هو عودة الجماهير، الجماهير هي روح كرة القدم، والتنظيم على أعلى مستوى».

مصر تكتسي باللون الأحمر في المحافظات كافة

وأوضح «موسى» أن محافظات مصر تكتسي الآن باللون الأحمر، لافتا إلى أن الأهلي حقق هدفا مبكرا، وأهدر العديد من الفرص.