جماهير الأهلي تفاجئ اللاعبين بطلب غريب بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

بعد دقائق قليلة من إطلاق حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، صافرة النهاية، فاجأت جماهير المارد الأحمر، لاعبي فريقها، بطلب غريب، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

الجماهير التي احتشدت منذ الصباح الباكر في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراته المصيرية التي حسمها بهدف نظيف، وجهت رسالة للاعبين خلال احتفالهم باللقب.

جماهير الفريق الأحمر: الـ13 يا أهلي

«الـ13 يا أهلي»، هكذا جاءت هتافات جماهير الأهلي التي فاجأت بها اللاعبين في ستاد القاهرة، بعد ثوان من التتويج بالنجمة الـ12 القارية، موجهين رسالتهم برغبتهم في مزيد من البطولات.

وحرض لاعبي الأهلي على التوجه نحو المدرجات، عقب نهاية المباراة، للاحتفال مع الجماهير باللقب القاري الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بهدف نظيف على الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، عقب التعادل السلبي في الذهاب برادس، ليتوج باللقب القاري على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي، بعد تتويج الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا، والآخر بالكونفدرالية، في مواجهة استثنائية لكرة القدم المصرية.