أحمد سعد يهنئ النادي الأهلي بـ أغنية «مبروك يا ابن المحظوظة»

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على نظيره نادي الترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أحمد سعد يهنئ الأهلي بأغنية يا ابن المحظوظة

شارك سعد جمهوره، بفيديو بجزء من أغنيته الشهيرة «مبروك يا ابن المحظوظة»، التي قدمها ضمن أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية للفنان هشام ماجد، وتضمن الفيديو مشاهد للنادي الأهلي.

وعلق الفنان أحمد سعد على الفيديو قائلا: «يا ابن الحريفة مبروك.. ألف مبروك للنادي الأهلي».

وهناك عدد من الفنانين حرصوا على تهنئة النادي الأهلي، من بينهم الفنان رامز جلال، الذي كتب «شوفتوا اللعب الفاخر، الأهلي جاب من الآخر».